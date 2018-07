Ärger über 110-kV-Freileitung füllte Konzertsaal

SCHENKENFELDEN. Unmut in der Bevölkerung richtet sich primär an die Landespolitik: "Mühlviertler sind nicht Bürger zweiter Klasse".

Fast 300 Menschen füllten am Mittwochabend den Musikvereinssaal bei der Info-Veranstaltunng zur Stromtrasse. Bild: (lebe)

Zum Bersten voll war am Mittwochabend der Musikvereinssaal Schenkenfelden bei einer Info-Veranstaltung der "IG Landschaftsschutz Mühlviertel". Thema: Die geplante 110-kV-Stromtrasse vom Umspannwerk in Rainbach bis Bad Leonfelden. "Gigantisch, wie viele Leute gekommen sind. Das zeigt, wie sehr das Thema bewegt", war der Hirschbacher Gastwirt Hubert Pammer vom Besucherinteresse überwältigt.

So wie er engagieren sich seit einigen Wochen immer mehr Betroffene in der Interessengemeinschaft Landschaftsschutz. "Wir sind überhaupt nicht gegen die Stromtrasse. Aber sehr wohl gegen die Freileitung. Ein Erdkabel entlang der B38 wäre die bürgerfreundlichere und landschaftsschonendere Variante. Dafür setzen wir uns ein", sagt Jürgen Scherba, Sprecher der Arbeitsgruppe in Schenkenfelden.

Bisher sehen die Pläne der Energieversorger eine Freileitung von Rainbach über Bad Leonfelden nach Rohrbach-Berg vor. "Dass es bisher nur Varianten für Freileitungen gibt, aber keine einzige für ein Erdkabel, ist für mich nicht überzeugend. Das ist eine Entscheidung für Generationen und braucht ein Höchstmaß an Bedachtnahme", sagt Veronika Walchshofer, Sprecherin der Arbeitsgruppe Hirschbach. Einen derart massiven Eingriff in die Natur habe sich das Mühlviertel nicht verdient.

Das findet auch Gastwirt Pammer: "Auf der einen Seite steckt das Land Oberösterreich Millionen in das Tourismusmarketing und auf der anderen sehen unsere Politiker tatenlos zu, wie unser größtes touristisches Kapital, die schöne Landschaft, mit Hochspannungsmasten verschandelt werden soll."

Zuspruch bekamen die Mühlviertler Aktivisten von Klaus Wimmersberger aus Pram (Bezirk Grieskirchen): "Bei uns waren es 80 Landwirte, die sich vor 20 Jahren gegen eine geplante Hochspannungstrasse gewehrt haben. Bis jetzt konnten sie das Projekt verhindern. Ihr seid im Mühlviertel noch viel mehr. Entscheidend wird sein, dass ihr euch nicht auseinanderdividieren lässt."

Das habe man auch nicht vor, so Ortsbauernobmann Günter Pötscher aus Ahorn: "Wenn wir entschlossen bleiben, wird sich die Freileitung nicht realisieren lassen." Er verwies auf aktuelle Bauvorhaben in Deutschland: "In Bayern ist es längst normal, dass 110-kV-Leitungen in der Erde verlegt werden. Auch in den Städten werden Freileitungen rückgebaut. Wir sollen hingegen mit einer Billigvariante abgespeist werden. Aber wir Mühlviertler sind nicht Bürger zweiter Klasse."

Für Jürgen Scherb ist eine Lösung denkbar einfach: "Die Landespolitik braucht nur in das Starkstromwegegesetz einen Vorrang des Erdkabels hineinschreiben. Damit wäre die Sache ganz schnell vom Tisch."

Umgehört:

"Das Land gibt viel Geld für Tourismusförderung aus, schaut aber gleichzeitig zu, wie hier unser größtes touristisches Kapital, die schöne Landschaft, verschandelt wird." - Hubert Pammer, Kulturwirthaus Pammer Guttenbrunn

"Es wurden uns nur Trassenvarianten für eine Freileitung vorgelegt, keine für ein Erdkabel. Diese Vorgangsweise ist aus meiner Sicht einfach nicht überzeugend." - Veronika Walchshofer, Sprecherin der Arbeitsgruppe Hirschbach

"In der Stadt oder in Bayern sind Erdkabel für 110-kV-Leitungen längst Standard. Bei uns im Mühlviertel tut es offenbar auch die Billigversion einer Freileitung." - Günter Pötscher, Landwirt aus Ahorn – Helfenberg

