33 Donaupiraten enterten die Albertina

Gleich zwei Mal stürmten 33 junge Sängerinnen und Sänger aus Grein die Bühne im Musensaal der Wiener Albertina, um die Vorstellung des Kinderbuchs "Neue Donaugeschichten" stimmlich aufzuwerten. Gemeinsam präsentierten die Band "Die Donaupiraten" sowie die Autoren Wolfgang Hartl, Erika Friedl und Mia Kirsch mit dem Kinderchor "Die Donauspatzen" im altehrwürdigen Museum zwei ausgebuchte Lese-Konzerte mit Liedern und Geschichten zu den neu interpretierten Donausagen. Die insgesamt 400 Besucher, darunter ein von Bürgermeister Rainer Barth organisierter Fanbus aus Grein, belohnte die Auftritte mit tosendem Applaus.

Zum gelungenen Gesamterlebnis in der Bundeshauptstadt trug auch der Greiner Elternverein bei, der die jungen Künstler zu einem Mittagessen in Wien einlud. Die Sparkasse Grein dankte den Einsatz der Kinder ihrerseits mit je einer Ausgabe des Buchs "Asagan – Donaugeschichten". Die neugierigen Blicke der Greiner Donauspatzen richteten sich dabei vor allem auf die letzte Geschichte in dem Erzählband: Darin haben sie nämlich auch bildlich bleibende Spuren hinterlassen.