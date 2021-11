21-Jähriger stürzte samt Traktor über Böschung

Ein 21-Jähriger war gegen 10:45 Uhr aufgrund einer Unachtsamkeit mit seinem Traktorgespann von einem Güterweg abgekommen und über eine rund drei Meter hohe Böschung gestürzt. Die Zugmaschine samt Anhänger kam seitlich zu Liegen, der junge Lenker konnte sich aus eigener Kraft aus der Fahrerkabine befreien. Er wurde mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Rohrbach gebracht, konnte aber mittlerweile in häusliche Pflege entlassen werden, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.