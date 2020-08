Mordverdächtiger erhängte sich in seiner Zelle

Nur wenige Minuten nach der Tat stand er bereits auf der Staumauer des Kraftwerks Niederranna. Radfahrer konnten Otto L. vom Springen abhalten, das war Ende Juli. Knapp einen Monat später nahm sich der Mordverdächtige nun in seiner Zelle das Leben. Der 60-Jährige soll seine Ex-Freundin Gabriela K. erwürgt haben.

Sein Zellenkollege war gerade im Hof der Justizanstalt Linz spazieren, als sich Otto L. Samstagvormittag ein Verlängerungskabel um den Hals legte. Als der Mitbewohner zurückkehrte, fand er L. tot in der gemeinsamen Zelle. Er hatte sich am Fenstergitter erhängt. Nach seiner Inhaftierung befand sich Otto L. noch wegen Suizidgefahr unter ärztlicher Beobachtung. Ob er auch danach überwacht wurde, konnte die Staatsanwaltschaft Linz gestern nicht bestätigen. "Wir haben eine Obduktion angeordnet", sagt Ulrike Breiteneder von der Staatsanwaltschaft. "Wir haben keinen Zweifel, dass es Selbstmord war." Die Obduktion sei Standard, wenn Häftlinge versterben.

Gespräch eskalierte

Fast 15 Jahre lang waren Otto L. und Gabriela K. ein Paar. Doch am 28. Juli lag die Beziehung schon seit Tagen im Argen. Ein Gespräch im gemeinsamen Freizeitdomizil, einer Waldhütte in Neustift im Mühlkreis, hätte Versöhnung bringen sollen. Bedeutete für die Altenfachbetreuerin Gabriela K. aber den Tod, denn das Schlichtgespräch eskalierte. Im Polizeiverhör gab der 60-Jährige an, seine Ex-Lebensgefährtin gewürgt zu haben, bis sie keine Reaktion mehr gezeigt hätte. Dann habe er sie mit einer Seilwinde an der Decke der Holzhütte hochgezogen. Dass er die Tat als Selbstmord tarnen wollte, verneinte er. Die Polizei alarmierte der 60-Jährige selbst, von der Kraftwerksmauer aus. Anzeichen einer psychischen Erkrankung habe er bei der ersten Vernehmung keine gezeigt, sagte Breiteneder. (mis)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.