"mission humanity": Wie Jugendliche ihre Umwelt verbessern

60.000 Bienen in zwei Stöcken an einer Dienststelle des Roten Kreuzes, Spenden für Bewohner eines Asylheims oder ein Kleidertausch-Basar an der Schule. Diese Projekte wurden bereits im Rahmen der „mission humanity“ des oberösterreichischen Roten Kreuzes prämiert. „Jugendliche übernehmen Verantwortung und können in ihren unmittelbaren Lebensumfeld viel verbessern“, so beschreibt Rotkreuz-Präsident Walter Aichinger die Initiative.

Nun können sich zum dritten Mal Schulklassen ab der 7. Schulstufe sowie Jugendgruppen aus ganz Oberösterreich kreative Projekte überlegen, die sie in ihrer Umgebung umsetzen wollen. Im Oktober soll es mit Projektunterricht oder Gruppenstunden losgehen. „Ich bin davon überzeugt, dass Oberösterreichs Schülerinnen und Schüler viele Ideen für eine besser, grünere und sozialere Zukunft haben“, ruft Bildungsdirektor Alfred Klampfer zum Mitmachen auf.

Bewerbungen ab 1. November

Das ist schon bald möglich: Die Projektvorstellungen können von 1. November bis 23. Dezember eingereicht werden, danach gibt es ein Online-Voting. Am 14. Februar dürfen sich die Favoriten in einer Live-Show in Vöcklabruck einer Fachjury präsentieren. Sechs Sieger werden gekürt und erhalten für die Verwirklichung ihrer Ideen bis zu 2500 Euro Förderung.

Anmeldung unter www.missionhumanity.at