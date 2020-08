Missglücktes Überholmanöver forderte sieben Verletzte im Mühlviertel

Ein missglücktes Überholmanöver dürfte die Ursache für den Zusammenstoß im Ortschaftsbereich Stiftung gewesen sein, teilte die Polizei am Abend mit. Ein 35-Jähriger hatte vor der Kreuzung der Leonfeldnerstraße mit einem Güterweg mehrere Fahrzeuge überholt, bevor er mit dem Wagen einer 36-Jährigen, die an der Kreuzung nach links abbiegen wollte, kollidierte. Der seitliche Zusammenstoß war so heftig, dass beide Pkws in die angrenzende Wiese geschleudert wurden.

Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Bild: FF Stiftung

Alle Insassen der beiden Fahrzeuge, darunter vier Kinder im Alter von vier, sechs, sieben und zwölf Jahren, wurden verletzt. Insgesamt mussten die Einsatzkräfte sieben Verletzte versorgen und in das Landeskrankenhaus Freistadt sowie in das Linzer Uniklinikum bringen. Die Feuerwehren Bad Leonfelden, Stiftung und Zwettl an der Rodl rückten zur Sicherung der Unfallstelle an und übernahmen die Aufräumarbeiten. Die Leonfeldnerstraße war rund eine Stunde lang gesperrt.

Die örtlichen Feuerwehren übernahmen die Aufräumarbeiten. Bild: FF Stiftung

