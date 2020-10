Mehr als zwei Kilo Cannabis in Linz und im Mühlviertel sichergestellt

2250 Gramm Marihuana und zwei Indoor-Aufzuchtanlagen hat die Polizei an den Wohnadressen eines 40-jährigen Deutschen in Linz und im Bezirk Urfahr-Umgebung sichergestellt. Der Beschuldigte hatte Cannabis online als legales CBD zum Verkauf angeboten und via Internet auch Stecklinge veräußert.

Da aufgrund verschiedener konkreter Hinweise der Verdacht bestand, dass es sich nicht nur um CBD Marihuana handelte, wurde durch die Staatsanwaltschaft Linz eine Hausdurchsuchung bei der Linzer Wohnung sowie beim Einfamilienhaus im Mühlviertel angeordnet. Die Auswertung ergab, dass es sich bei mehr als zwei Kilogramm vom sichergestellten Marihuana um kein CBD-Produkt handelte.

Der Verdächtige wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt, teilte die Polizei am Abend mit.

