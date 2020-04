Marchtrenker als Importeur von Schutzausrüstung

Wenn nicht gerade Corona-Krise vorherrscht, ist Erwin Oppermann aus Marchtrenk Unternehmensberater für Handelsbetriebe. Seit sein Geschäft mit einem Schlag zusammengebrochen ist, konzentriert sich der Unternehmer auf den Import von Schutzausrüstung aus China.

"Wir arbeiten mit einem Unternehmen in Hongkong zusammen, das voll lieferfähig ist", sagt der 58-jährige Unternehmer. In der chinesischen Großstadt herrsche praktisch wieder Normalbetrieb. Es sei dort jede Menge an Schutzmasken, Schutzbekleidung, Fiebermess- und Corona-Test-Geräten vorhanden. Diese importiere er nun mit einem niederösterreichischen Geschäftspartner nach Österreich. "Die Aussage, dass der chinesische Markt leer gekauft sei, kann ich nicht bestätigen", sagt Oppermann.

Er liefert etwa Schutzmasken ab einer Stückzahl von 100.000. Diese würden gegenwärtig zu einem Preis von 46 Cent pro Maske zu haben sein.

Trotz seiner guten Beziehungen zu China plädiert Oppermann dafür, sich nicht nur bei diesen Produktgruppen wieder unabhängiger von China zu machen. "Wir haben uns den Chinesen ausgeliefert. Nehmen wir das zum Anlass, das zu überdenken und zu ändern", sagt Oppermann.

Wie berichtet, findet dies zum Teil schon statt. Bund und Land versuchen derzeit, heimische Produktionsbetriebe dazu zu bringen, sich kurzfristig umzustellen und Schutzausrüstung zu erzeugen.

