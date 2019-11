Zwischen Verbauung und Grünland: Großer Wandel in Pichling

In Pichling hat sich im Laufe der Jahre einiges getan. "Das ist der Linzer Stadtteil, der sich am stärksten verändert hat", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei der Präsentation der aktuellen Analysedaten der Stadtforschung.

In den vergangenen zehn Jahren sind mehr als 1000 Personen, allen voran junge Familien, nach Pichling gezogen, was einem Bevölkerungswachstum von 15 Prozent entspricht. Damit leben aktuell knapp 8200 Linzer in dem Stadtteil, der sich nicht zuletzt wegen der vielen Bauprojekte stetig wandelt. Zwei Drittel der Linzer Erweiterungsflächen, die rund 67 Hektar umfassen, befinden sich dort, weshalb die Stadtentwicklung in Pichling "besonders behutsam" betrieben werden müsse. 500 neue Wohnungen wurden kürzlich errichtet, 500 weitere sind in Bau. "Wir haben in Pichling einen Interessenkonflikt, da die Erweiterungsflächen in einem Widerspruch zur Verbauung von Grünland stehen", sagt Luger. Deshalb werde nun dichter verbaut, damit für die benötigten Wohnungen möglichst wenig Fläche verbraucht werde. Die drei- bis viergeschoßigen Gebäude würden aber immer wieder auf Kritik in der Bevölkerung stoßen.

Deren Struktur hat sich ebenso gewandelt: "In diesem Stadtteil leben wenige Senioren und viele Kinder", so Luger, wodurch ein Druck auf die Kinderbetreuungseinrichtungen entstehe. So werden in den kommenden Jahren zusätzlich 170 Betreuungsplätze in Kindergärten und Krabbelstuben sowie 150 Volksschulplätze benötigt. Deshalb wird auch in die VS Pichling investiert: Dort wird am bestehenden Standort neu gebaut und erweitert sowie der Hort adaptiert.

Gefeilt wird darüber hinaus an einem Verkehrskonzept, verwiesen wird etwa auf die geplante neue Buslinie 13, die vom Mühlkreisbahnhof bis zum Pichlinger See geführt werden soll. Eine Entlastung würde auch der Ausbau der S-Bahn bringen, so Luger, der auch im Verkehr hoch hinaus will: "Die Seilbahn ist eine vernünftige Lösung für den Linzer Süden."

