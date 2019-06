Zwei Aussteiger starten Garagenladen für Delikatessen

Es sind kleine Prospekte, die bei speziellen Genussabenden in Restaurants auftauchen, wenn "Solei" einen Wein dazu liefert, der sonst nicht so einfach zu bekommen ist.

Hinter "Solei" stecken zwei Aussteiger, die sich in einer Garage in Steyregg ein zweites Leben aufgebaut haben. Es sind Peter Sonnleitner, der früher einmal Pharmareferent war, und die ehemalige Zahnarztassistentin Claudia Fröhlich.

Mitten im Wohngebiet öffnet sich eine Genusswelt in Garagenformat nicht nur mit Wein und Prosecco. Es gibt auch italienische und spanische Spezialitäten. "Solei", der Spitzname des Vaters des Genussmenschen Sonnleitner, stand Pate für den Namen des Jungunternehmens, das seit September 2018 das Garagentor offen hat. "Das Besondere ist, dass bei uns alles verkostet werden kann", sagt Claudia Fröhlich. Acht Mini-Sitzplätze stehen in der Garage dafür bereit. "Mir sind Wein und gutes Essen schon immer wichtig", sagt Peter Sonnleitner. So haben die beiden Produzenten ausgesucht, die keinen Online-Shop haben und nicht in Österreich erhältlich sind. Neuerdings sind auch Schmankerl aus Österreich dabei. Haubenkoch Armin Gupf (siehe unten) hat für Solei Holler- und Bärlauchkapern eingelegt.

