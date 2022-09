Wenn plötzlich bunte Gesichter von den Häusern lachen

Gemeint sind die kleinen, bunten Gesichtsmasken auf den Häuserfassaden. Nicht immer sind diese – ob der Höhe, in der sie angebracht sind – leicht zu entdecken.

Zurück gehen die Gesichter auf den französischen Streetart-Künstler Gregos, der vergangenes Wochenende anlässlich der Eröffnung der StreetArt-Ausstellung der Galerie Dumas in der Stadt war. Seinen Aufenthalt hat der Künstler auch gleich dazu genutzt, seine Gesichter in Linz auf Hausfassaden zu verteilen – insgesamt 22 Stück, wie Raffaela Dumas-Janetschko von der Galerie weiß.

Auf seiner Facebook-Seite präsentiert der Künstler diese nach und nach. Um Erlaubnis fragt er Hausbesitzer vor der Installation nicht, weshalb immer fraglich ist, ob und wie lange seine Street Art zu sehen ist. Sicher ist jedenfalls, dass sich Interessierte derzeit in der Galerie Dumas ganz "offiziell" neben einem bei der Eröffnung gesprayten Werk auch ein Werk mit Linz-Karte ("Gregos was here") ansehen können. Bisher hat Gregos übrigens mehr als 500 solcher Gesichter installiert, die meisten davon in Paris, aber auch in Los Angeles und Tokio. Und nun eben auch in Linz ...