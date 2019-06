Wenn Genosse Drozda die Basis besucht

Alles ist angerichtet. An den Wänden blutrote Parteiplakate, auf den Tischen kleine Vasen, in denen praktische, weil wiederverwendbare rote Nelken aus Krepppapier stecken. Draußen vor dem Saal werden die Kessel angeheizt und bald darauf erste Würstel ins heiße Wasser gelegt.

Es ist Mittwochabend, 17.30 Uhr, eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn des Ortsparteitages der SPÖ Neuhofen. An sich kein großes Ding, doch heute ist alles anders. Heute kommt der erste Parteimanager der österreichischen Sozialdemokraten, Thomas Drozda, als Ehrengast ins Veranstaltungszentrum "Forum".

Schwere Zeiten für echte Rote

Klar, dass die Neugierde groß ist, was "unser Thomas" den Funktionären erzählen wird. In diesen Tagen, wo die Sozialdemokratie schwer angeschlagen und die Stimmung an der Basis "weit weg von lustig ist", wie Ortsparteivorsitzende Vizebürgermeisterin Gertraud Eckerstorfer sagt. Und während die ersten Mitglieder eintrudeln – 126 zählt die Neuhofener Ortspartei – entwickeln sich spannende Gespräche.

"Bin und bleibe ein Pam-Fan"

"Es stimmt schon", sagt Bürgermeister Günter Engertsberger, "ganz egal wo ich hinkomme, überall wird heftig diskutiert, mit welchem Spitzenkandidaten wir in die Wahl gehen sollen." Er selbst, sagt Engertsberger, "bin und bleibe ein Pam-Fan." Also ein Anhänger von Parteichefin Pamela Rendi-Wagner.

"Aber es gibt schon Leute bei uns, die überzeugt sind, dass wir bei den Umfragen um zehn bis zwölf Prozent besser liegen würden, wenn Doskozil oder Kaiser vorne stünden." Also die Landeshauptmänner des Burgenlandes und von Kärnten. Aber jetzt, wenige Monate vor der Wahl, den Spitzenkandidaten austauschen? Keine gute Idee, meinen umstehende Genossen und schütteln den Kopf.

Es rumort beim Eingang, pünktlich ist er da. Mit forschem Schritt und entspanntem Lächeln kommt Thomas Drozda, der Mann, auf den hier heute alle blicken, zur Tür herein. Mit einem freundschaftlichen Servus oder Freundschaft und festem Händedruck begrüßt er jeden einzeln. Schnell noch die Würstel gegessen, dann strömen die Funktionäre in den Saal und schon übergibt Fraktionsobmann Peter Stockhammer das Mikrofon: "Genosse Drozda, wir bitten um ein paar aufbauende Worte, die können wir brauchen in Zeiten wie diesen."

Und Drozda liefert bei diesem Heimspiel (er ist im nahen Piberbach geboren), was von ihm erwartet wird. Erzählt, warum die Abwahl der Kurz-Regierung ein "notwendiger, alternativloser Schritt" gewesen sei, und betont, dass die jetzige, "wirklich gute Expertenregierung" ein Erfolg der SPÖ gewesen sei. "Aber die Journalisten schreiben das nicht."

Und dass es trotz desaströser Umfragewerte, die die SPÖ bei 20 Prozent sehen, sehr wohl noch Chancen für ein gutes Ergebnis bei der Nationalratswahl Ende September gebe. Ex-Kanzler Vranitzky habe sich bei ihm gemeldet und seine Hilfe angeboten. Vranitzky habe erzählt von damals, 1995, als die Schüssel-ÖVP in Umfragen bei 40 Prozent gelegen und dann bei 32 Prozent gelandet sei.

Worte, die hier gerne gehört werden und wie Balsam wirken. Als wenig später eine Genossin von Drozda wissen will, wie es die SPÖ schaffen wolle, "die Querschüsse aus den eigenen Reihen in den Griff zu bekommen", sprudelt es aus dem Bundesgeschäftsführer nur so heraus. "Das ist eine Grundsatzfrage, die mit Solidarität und Loyalität zu tun hat." Eine Partei, die ihren Kanzler und Vorsitzenden Werner Faymann am 1. Mai ausbuhe, brauche sich nicht zu wundern, wenn sie keine besseren Ergebnisse erziele. "Das ist keine Art, das gehört sich nicht, so bin ich erzogen worden", sagt Drozda und erntet Applaus und Kopfnicken.

An sich selbst glauben müssten die Sozialdemokraten, zusammenhalten und sich nicht Kritik über die Zeitung ausrichten "und sich selber in die Fresse hauen", dann sei alles möglich. "Er ist gut, er kann es schon", raunt eine Zuhörerin ihrer Nachbarin zu. "Und er ist gar nicht arrogant, so wie immer behauptet wird", kommt zurück.

Als Drozda dann als Devise für die nächsten Wochen "aufstehen, Krönchen richten, gemeinsam nach vorne marschieren" ausgibt, hat er in Neuhofen Mitstreiter gefunden, die sich fest vornehmen, das auch umzusetzen.

Artikel von Anneliese Edlinger Lokalredakteurin Linz a.edlinger@nachrichten.at