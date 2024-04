Die Wasserrettung zieht sich vom Pichlinger See zurück.

Die Wasserrettung Pichling tritt nach monatelangen Unstimmigkeiten nun den Rückzug an. Übernehmen soll nach Vorstellung der Linz AG der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).

Mehr zum Thema: So sieht der neue Stützpunkt der Wasserrettung am Pichlinger See aus

Der 2023 um 650.000 Euro erfolgte Neubau des Stützpunktes am See, der der Linz AG gehört und der Wasserrettung kostenlos zur Verfügung gestellt wurde, steht dabei im Zentrum der Unstimmigkeiten. Nachdem im Dezember des Vorjahres starke Regenfälle das Gebäude zentimeterhoch unter Wasser setzten, äußerte ein Mitglied der Wasserrettung gegenüber Medien Kritik am Neubau. "Darin sah die Linz AG einen schweren Imageschaden, und das jahrelange Vertrauensverhältnis war beschädigt", sagt Wasserrettungssprecher Martin Eberl.

Linz-AG-Lösung nicht vorstellbar

Die bevorzugte Lösung sei laut Linz-AG-Sprecherin Susanne Gillhofer eine Kooperation zwischen ASB und Wasserrettung gewesen, wobei Ersterer als Gebäudeverantwortlicher fungiert hätte. "Ein drastischer, aber nachvollziehbarer Schritt der Linz AG", sagt Eberl. Für die Wasserrettung jedoch nicht vorstellbar. Viele freiwillige Helfer wollten unter der Verantwortung einer anderen Einsatzorganisation nicht weiter tätig sein, wie die Organisation auf ihrer Homepage schreibt.

Laut Eberl werden nun in Gesprächen noch mögliche Ablösen für Geräte geklärt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.