Von den Besten lernen: Programmieren mit Runtastic-Gründern

Nicht nur in puncto Körpergröße schauen Kinder zu den Erwachsenen in ihrem Umfeld auf. Auch in der Entwicklung der Kleinsten übernehmen Vorbilder eine zentrale Rolle. "Von den Besten lernen" lautet daher das Motto des neuen kostenlosen Livestreams der Programmierschule "Acodemy". Kommenden Mittwoch, 16. September, sind dabei zwei ganz Große zu Gast. In einem Onlinekurs bringen die Runtastic-Gründer Florian Gschwandtner und Christian Kaar Kindern ab acht Jahren ab 17 Uhr das Programmieren näher.

Kreativer Prozess

"Kinder kommen in der heutigen Zeit sehr früh mit Smartphones und Tablets in Berührung", sagt Runtastic-Gründer Christian Kaar. "Neben dem Konsumieren von Inhalten sollten sie aber auch einen Blick hinter die Kulissen werfen. Denn Programmieren ist ein sehr kreativer Prozess und fördert das logische Denken der Kinder." Mitbegründer Florian Gschwandtner sieht im Programmieren auch den Schlüssel zu einer erfolgreichen beruflichen Zukunft: "Programmieren ist wichtig, weil in Zukunft viele Jobs mit Software in Verbindung stehen werden. Somit hat jeder, der programmieren kann oder zumindest die Grundlagen der Softwareentwicklung versteht, höhere Chancen auf einen sehr guten Job." Zusätzlich bietet "Acodemy" ab September in Linz und Wien wieder sowohl online als auch vor Ort Programmierkurse an. Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 17 Jahren können in der Gruppe programmieren lernen und spielerisch eigene Computerspiele oder Apps erstellen.

Der kostenlose Onlinekurs mit Florian Gschwandtner und Christian Kaar beginnt am Mittwoch um 17 Uhr auf acodemy.at/videos.

