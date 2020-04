Turmpatenschaft zu Ostern: "Zwei wunderbare Dinge in einem Geschenk"

"Mein Papa hat eine Riesenfreude mit der Turmpatenschaft, und ich hab die Renovierung des Linzer Mariendoms unterstützen können – zwei wunderbare Dinge in einem Geschenk", sagt Ursula Matthey über ihr heuriges Ostergeschenk für ihren Vater.

Schon der Bau der größten Kirche Österreichs konnte vor rund 150 Jahren nur mit Hilfe von vielen kleinen Einzelspenden aus der Bevölkerung realisiert werden. Der kleinstmögliche Spendenbetrag war damals ein Kreuzer, der sogenannte Marienpfennig.

Nun, erstmals seit der Fertigstellung des 135 Meter hohen Domturms im Jahr 1902, wird dieser aufgrund von massiven Witterungsschäden gerade umfassend saniert. Dabei kann jeder mithelfen, indem er bzw. sie zu Ostern eine Turmpatenschaft verschenkt, mit der man seine Liebsten nicht nur verewigt, sondern ihnen auch ein wohl unvergessliches Erlebnis bereitet.

Spektakulärer 360-Grad-Blick

Auf www.turmpate.at kann man sich durch den 150 Jahre alten Originalplan vom damaligen Dombaumeister Vincenz Statz klicken und mit einer Patenschaft für seine Liebsten über dringend zu erneuernde Steinreihen, Brüstungselemente, Ziergiebel oder detailreiche Kreuzblumen wesentlich zum Erhalt des oberösterreichischen Wahrzeichens beitragen. Sofern gewünscht, wird der Name der Patin bzw. des Paten nicht nur beim Stein im digitalisierten Originalplan vermerkt. Nach Abschluss der Domturmsanierung werden die Namen aller Patinnen und Paten auf einer Urkunde verewigt und in einer Zeitkapsel in der Kugel des Turmkreuzes an der Spitze des Mariendoms aufbewahrt. Damit werden sie wohl für die Ewigkeit oder zumindest aber bis zur nächsten Sanierung des Domturms in ferner Zukunft der Nachwelt überliefert.

Rund 800 Unterstützer haben bereits eine Patenschaft über 1100 Steinelemente des Linzer Domturms abgeschlossen. Als Dankeschön gibt es für jeden Turmpaten eine Urkunde sowie ab einer Patenschaft von 200 Euro eine Steinmünze aus Original-Domstein. Noch großzügigere Turmpaten – ab 1000 Euro – erhalten einen Kupferstich der österreichischen Künstlerin Kirsten Lubach mit einer Darstellung des Turms.

Als wohl größte Belohnung wartet jedoch die neue Höhenführung, die heuer exklusiv für alle Turmpaten angeboten wird. Über eine erneuerte Stiege im Inneren des Domturms gelangt man zur 112 Meter hohen Brüstung knapp unterhalb der Spitze des Mariendoms. Von dort genießt man einen spektakulären 360-Grad-Blick auf Linz.

Weitere Infos zum Verschenken von Turmpatenschaften finden Sie auf www.turmpate.at

Artikel von René Laglstorfer Redakteur Land und Leute r.laglstorfer@nachrichten.at