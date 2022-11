Teenager verwüsteten mit Baseballschlägern und Böllern Leonding

Warum die Halloweennacht für die beiden Jugendlichen aus Leonding so verlaufen ist, wie sie ist, wissen nur die beiden. Zuerst schlugen sie mit Baseballschlägern auf verschiedene Gegenstände im Bereich eines Jugendzentrums in Leonding ein. Anschließend fuhren die beiden Teenager zu verschiedenen Örtlichkeiten in Traun und Leonding und zündeten Böller der Kategorie F4 in Mülleimern, Müllcontainern sowie in zwei Zigarettenautomaten.

Durch umfassende Ermittlungen ist es gelungen, die beiden Burschen, einen 18- und einen 19-jährigen Leondinger, auszuforschen. Zudem wurden bei einer freiwilligen Nachschau in den Wohnung des 18-Jährigen mehr als 1000 pyrotechnische Gegenstände, vorwiegen Kategorie F4 (Feuerwerksbomben, Römische Lichter (Bombenrohre, Wasser-Feuerwerke) gefunden. Diese stammen von zwei Einbrüchen in ein Pyrotechniklager im Bezirk Linz-Land. Die Einbrüche hatten bereits Wochen vor der Halloweennacht stattgefunden, so die Polizei.

Die beiden Jugendlichen bestritten anfangs die Taten, zeigten sich aber letztendlich geständig und werden mehrfach angezeigt.