"Talisman online": Junge holen Nestroy in ihre Welt

Es ist an sich schon nicht gewöhnlich, dass sich Jugendliche für das Theater begeistern lassen. „Wenn sie aber eineinhalb Jahre Zeit investieren, um sich mit einem Klassiker auseinander zu setzen und dabei heraus zu finden, was Nestroys „Talisman“ für ihre heutige Zeit heißt, dann ist das außergewöhnlich“, sagt Sigrid Prammer, die das Stück inszeniert hat.

Sie ist die Frau hinter „Talisman online“, dem Theaterprojekt, das sieben junge Menschen zu fesseln begann. Denn Außenseiter gab es zu jeder Zeit. Bei Nestroy sind es die roten Haare, für die Jugendlichen von heute ist es die Verweigerung der sozialen Medien.

So dreht sich „Talisman online“ - am 22. und 23. November noch im St. Anna Pfarrzentrum in Kirchschlag bei Linz jeweils ab 20 Uhr zu sehen - nicht nur um Außenseiter, sondern um Follower, Instagram, Influencer und natürlich um die Liebe. Denn die gibt und gab es immer. Und wird es immer geben.

Szene für Szene übersetzt

Mit dem Finale endet ein Projekt, das mit Improworkshops begonnen hat, in denen das Team die gesamte Handlung von Nestroys „Talisman“ in die Welt der sozialen Medien übertragen hat. Dabei hatten sie, wie Prammer schildert, immer den Fokus auf die Charaktere und die Figuren des Stücks gelegt, die sie erhalten haben. Zeitgleich haben sie die Gesetze von Instagram aufgezeigt, diese Scheinwelten, die Wirtschaftsfaktor in der Werbebranche sind und in denen sich junge Menschen immer öfter verheddern.

Nach einer Schreibwerkstatt mit Joachim Rathke wurde das Stücke Szene für Szene in die Sprache der Jugend übersetzt. „Das war echte Knochenarbeit“, sagt Prammer, die hofft, dass Nestroys Geist mit seinem Witz und der Botschaft auch in ihrem „Talisman online“ zu finden ist.

Nach sechs Vorstellungen kann getrost gesagt werden: Es ist gelungen. Ein begeistertes Publikum ist der Applaus für die begeisterten Jugendlichen, die vom Theater nun wohl nicht mehr loskommen werden.

Infos: www.theaterkirchschlag.at

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at