St. Florian bekommt endlich eine Bar

Markus Linninger erfüllt sich mit dem Florianikeller einen Herzenswunsch in seiner Heimatgemeinde

Die letzten Handgriffe erfolgen derzeit unterhalb des Gasthofes Erzherzog Franz Ferdinand auf dem Marktplatz von St. Florian. In der Kellerbar nimmt der Florianikeller Formen an. Es ist das Herzensprojekt von Gastronom Martin Linninger, der mit einem "neuen, modernen Barkonzept" die Florianer Bevölkerung ab 29. September jeweils donnerstags bis samstags ab 20 Uhr anziehen will. Denn der Wunsch nach einer Bar im Zentrum des Ortes besteht schon lange.

„Mit dem Florianikeller haben wir hier ein sehr attraktives Angebot mitten im Zentrum", ist auch Bürgermeister Bernd Schützeneder (VP) erfreut über den Lokalzuwachs am Marktplatz 13. Schon bei der Wahl habe er ein zentrales Versprechen gegeben, sich für eine Ansiedlung einer Bar-Lokalität einzusetzen.

Der Florianikeller, der auf Anfrage auch für Feste und Feiern offen ist, wird donnerstags bis 2 Uhr und Freitagen und Samstagen bis 4 Uhr früh geöffnet sein. Bei der Getränkeauswahl will Linninger nach eigenen Worten keine Wünsche offen lassen, kleine Snacks wie Pizza, Baguette und Holzfällerbrot gebe es in der Bar in St. Florian auch.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper