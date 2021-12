Serieneinbrecher auf frischer Tat ertappt

Der 41-Jährige ist verdächtig sich mehrmals Zutritt zu dem Bürogebäude in Traun verschafft und dabei Bargeld, Werkzeuge, Reinigungsmittel, Schmiermittel, Dichtungsmasse und Werbematerial gestohlen zu haben. Im Gebäude durchsuchte er Büros nach Wertgegenständen und öffnete mit einem im Büro gefundenen Schlüssel dreimal den Kaffeeautomaten und stahl daraus Bargeld im mittleren dreistelligen Bereich.

Am 24. Oktober wurde der Linzer direkt am Tatort festgenommen. Bei den Ermittlungen der Kriminaldienstgruppe Traun konnten dem Mann mehrere Diebstähle bzw. Einbruchsdiebstähle zwischen 1. August 2020 und 24. Oktober 2021 nachgewiesen werden. Viermal war die Firma in Traun betroffen, drei weitere Taten verübte er im Linzer Stadtgebiet. Auch Firmenstandorte in Wels, Sattledt und Steinhaus bei Wels wählte der 41-Jährige als Tatorte aus. Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Bereich.

Sichergestellt wurden sowohl Diebesgut im Wert von mehreren tausend Euro als auch Bargeld. Der Linzer zeigte sich großteils geständig. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der 41-Jährige angezeigt.