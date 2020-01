Schwer kranker Linzer verschwunden: Wer hat Helmut gesehen?

Die Familie von Helmut H. aus Linz-Ebelsberg ist verzweifelt. Seit den frühen Morgenstunden wird der 53-Jährige vermisst. "Er verlässt aus gesundheitlichen Gründen normal nie einfach so die Wohnung, außer er hat ärztliche Termine", schreibt seine Tochter in einem Facebook-Posting. Der Grund: Ihr Papa ist schwer herzkrank, leidet an Parkinson und ist daher auf Gehhilfen angewiesen. Allerdings blieben diese bei ihm zu Hause.

Zuletzt gesehen wurde der Linzer am Mittwoch gegen 4.30 Uhr. Zuvor hatte er seiner Lebensgefährtin noch eine Wärmflasche gemacht, erzählte sie der Gratiszeitung "Heute". Eine Stunde später war er verschwunden. Nachrufe in Krankenhäusern, bei der Krankenkasse, der PVA sowie seinen Ärzten blieben erfolglos.

Die Polizei sei informiert, heißt es. Eine Spur gibt es bereits: Eine Handyfunkpeilung habe ergeben, dass sich der Pensionist mit dem auffälligen Schnauzer gegen acht Uhr nahe der Lentia City in Urfahr aufgehalten hat. "Wir wollen, dass er bald wieder nach Hause kommt", schreibt seine Tochter.

Die Personenbeschreibung im Facebook-Beitrag:

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.