Schlepper in der Franckstraße festgenommen

Für einen verurteilten Schlepper klickten am Freitag in Linz die Handschellen. Zielfahnder des Landeskriminalamtes konnten den Aufenthaltsort des 30-Jährigen ermitteln. So wurde der Mann gemeinsam mit mehreren Streifen gegen 11 Uhr in der Franckstraße festgenommen. Er zeigte laut Polizei keinen Widerstand und befindet sich jetzt in Haft.

Ins Visier der Ermittler war der Schlepper gerückt, nachdem ungarische Behörden mitgeteilt hatten, dass sich der in Ungarn verurteilte Mann in Linz aufhält.