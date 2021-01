Polizei erwischte 17-jährigen Autodieb

Das als gestohlen gemeldete Fahrzeug wurde am Sonntag gegen 14 Uhr in der Hafenstraße gesehen. Linzer Polizisten entdeckten es kurz darauf im Stadtgebiet und versuchten das Auto anzuhalten. Als der 17-jährige Lenker das Blaulicht sah, versuchte jedoch zu flüchten. Dabei verursachte er in der Kurve Werndlstraße/Stechergasse einen Auffahrunfall. Danach versuchten die drei Insassen noch zu fliehen, einem gelang dies auch. Der junge Lenker und ein Mitfahrer konnten jedoch von der Polizei gestellt werden. Der 17-Jährige gestand schließlich den Diebstahl, er wird der Staatsanwaltschaft Linz angezeigt.

