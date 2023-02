Pläne für Wohn- und Bürogebäude statt Tankstelle

Thema im Gestaltungsbeirat war heute - gleich im Anschluss an das Vorhaben in der Sintstraße - auch ein Projekt in der Stockhofstraße 42: Dort plant die GSA Wohnbauträger GmbH als Grundstückseigentümer und Bauwerber ein Neubauvorhaben, die Pläne dafür gehen auf die Stögmüller Architekten ZT GmH zurück.

Die Tankstelle, die sich derzeit auf dem Areal befindet, muss dafür abgerissen werden, an seiner Stelle soll ein 6-geschossiger Bau entstehen. Das Erdgeschoss ist zu großen Teilen für eine Billa-Filiale reserviert, geplant sei den bereits bestehenden Unternehmensstandort von der Stockhofstraße in den Neubau zu verlegen, hieß es bei der heutigen Präsentation.

Neue Zentrale von GSA

Im zweiten Stock sind vorrangig Büroflächen vorgesehen, dort will sich GSA auch eine neue Zentrale einrichten. In den Stockwerken zwei bis fünf sowie im zurückgesetzten Dachgeschoss sollen rund 39 Eigentumswohnungen Platz finden.

Geplant ist, das bestehende Grün in der Stockhofstraße und der Wachrainergasse zu erhalten bzw. auszubauen. In letzterer soll in Abstimmung mit der Stadtplanung auch ein Gehweg entstehen.

Einige Diskussionspunkte

Der Beirat stand dem Vorhaben positiv gegenüber, dennoch gab es aus seiner Sicht einige Diskussionspunkte – darunter etwa die Fassadengestaltung und die Loggienausführungen. Zudem sprachen sich die Experten für die Beibehaltung der an den Ecken abgerundeten Architektur des dreieckigen Baukörpers aus. Das Projekt muss überarbeitet und der Planungsvisite vorgelegt werden. Diese überprüft, ob die Vorgaben des Beirates eingearbeitet wurden.

Seitens der Stadt sei es natürlich zu begrüßen, wenn auf dem Areal eine qualitative Wohnbebauung realisiert werde, diese Nachnutzung sei eine wesentliche Verbesserung im Vergleich zum aktuellen Tankstellenbetrieb, hieß es nach der Projektpräsentation von SP- Planungsstadtrat Dietmar Prammer.

