Wohnbauprojekt Sintstraße braucht Überarbeitung

Sehr sorgsam geplant, tolles Projekt, aber im respektvollen Dialog der historischen Gebäude aus den 1920er Jahren mit den geplanten Neubauten doch noch mit qualitativer Luft nach oben: So könnte man das Urteil des Gestaltungsbeirates über das Wohnbauprojekt, das die Strabag Real Estate nach den Plänen der Superblock Architekten eingereicht hatte, auf den Punkt bringen. "Der Respekt vor der Historie wird sie noch sehr bedeutsam beschäftigen müssen", meinte etwa der Beiratsvorsitzende, Architekt Albert Wimmer.

Das Projekt sieht die Sanierung von elf der 18 historischen Arbeiterhäuser, die im Zentrum stehen, vor. Sieben Häuser würden abgerissen und durch Neubauten ersetzt, die sich allerdings in einer "Blickbeziehung" zu den alten Bauten befinden würden, wie es am Montag bei der Präsentation vor dem Gestaltungsbeirat hieß.

Gestalterisch habe man sich vom Bestand der "Kühne-Bauten" - die Arbeitersiedlung mit großen Freiflächen wurde nach den Plänen des damaligen Stadtbaudirektors Curt Kühne 1927 errichtet - leiten lassen. Das Ziel sei ein sensibler Umgang und ein Rückbau der Siedlung.

"Der Anger ist ein Juwel", sagte Geschäftsführer Erwin Größ (Strabag Real Estate) und machte trotz ökonomischer Interessen kein Hehl daraus, dass es darum gehen würde "so viel wie möglich" von dem Ensemble zu erhalten. "Diese Atmosphäre muss man erhalten", so Größ, der aber auch klar machte, dass es ein äußerst schwieriges Projekt sei, was in erster Linie auch an dem schlechten baulichen Zustand der Häuser und den verwendeten Materialien (Beispiel Asche-Ziegel-Wände) liegen würde.

Die bestehende Siedlung müsse als Gesamtes spür- und erlebbar werden, das war die Aufgabe, die der Gestaltungsbeirat den Planern mit auf den Weg gab. Größ nahm den Auftrag, versprach, dass man sich zusammensetzen und den Aufgaben gerecht werden wolle, um ein Ergebnis vorweisen zu können, dass der Gestaltungsbeirat genehmigen kann.

"Zielführender" Planungsprozess

Für Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) haben Strabag und GWG in Abstimmung mit dem Denkmalschutz einen zielführenden Prozess eingeleitet, damit in der Sintstraße wieder Leben einzieht. "Es muss das Ziel sein, dass auf dem Areal wieder gewohnt wird und die Häuser nicht einfach verfallen." Den Kern der Siedlung mit seinen Grünflächen zu erhalten, sei auch für die gesamte Umgebung wichtig.

Von der "Extremposition", alle Häuser in ihrer jetzigen Form zu sanieren, hält Prammer nichts. Dies habe auch der Gestaltungsbeirat zu verstehen gegeben.

"Die Neubauten haben nichts mit der historischen Siedlung zu tun", wurde Gemeinderat Lorenz Potocnik (Linz+) deutlich. Er hatte auf ein "Machtwort" des Gestaltungsbeirates gehofft, doch mit dem heutigen Tag sei der Abbruch von sieben der 18 Häuser akzeptiert und besiegelt.

