Pkw prallte in Allhaming gegen Radfahrer

Gegen 17:15 Uhr fuhr eine 38-jährige Frau mit ihrem Pkw im Ortsgebiet von Allhaming in Richtung Neuhofen an der Krems. Am Beifahrersitz saß ihr zwölfjähriger Sohn. Zur selben Zeit war ein 52-jähriger Mann mit seinem Fahrrad auf der Taborstraße in Richtung L534 unterwegs. Bei der Kreuzung Taborstraße mit der L534 hielt der Mann an. Die 38-Jährige bog links in die Taborstraße ein und fuhr mit dem Auto den Radfahrer an. Der 52-Jährige wurde zunächst gegen die Motorhaube und Windschutzscheibe des Pkw geschleudert und blieb anschließend am Straßenbankett liegen.

Der Verletzte wurde vom Roten Kreuz Neuhofen an der Krems mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.