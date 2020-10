Pkw kollidierte frontal mit Lkw: 66-Jähriger verletzt

Gegen acht Uhr war ein 66-jähriger Pkw-Lenker in der Hopfengasse auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit einem Dreiachskipper zusammengestoßen. Der Aufprall war so heftig, dass der 66-Jährige in seinem Wagen eingeklemmt wurde. Er wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr aus dem Unfallwagen befreit und in das Kepler Uniklinikum gebracht. Im Bereich der Unfallstelle kam es zu Verkehrsbehinderungen. Ein Alkomattest beim Lkw-Lenker ergab einen Wert von 0,52 Promille, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Der Unfallort in der Linzer Hopfengasse:

