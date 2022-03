Peterl folgt Habringer als Domkapellmeister

Nach 16 Jahren als Domkapellmeister wird Josef Habringer im Herbst in Pension gehen. Sein Nachfolger steht bereits fest. Es ist der Kirchenmusikreferent der Diözese Linz, Andreas Peterl. Bischof Manfred Scheuer hat ihn zum neuen Domkapellmeister des Linzer Mariendoms ernannt.

Andreas Peterl, 1976 in Feldkirch in Vorarlberg) geboren, studierte bis 2009 Geschichte (Universität Wien) und Katholische Kirchenmusik (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien) mit den Schwerpunkten Chorleitung und Gregorianik. Danach absolvierte er ein außerordentliches Orgelstudium bei Brett Leighton (Anton Bruckner Privatuniversität) und Weiterbildungen in Chordirigieren.

Seit 2014 ist Peterl Kirchenmusikreferent der Diözese Linz. Außerdem unterrichtet er seit 2012 Chorleitung, deutschen Liturgiegesang und Gregorianik am Konservatorium für Kirchenmusik der Diözese Linz. Seit 2015 ist er Vorstandsmitglied der Österreichischen Kirchenmusikkommission, seit 2011 Leiter des Wiener Motettenchores.



Die Kirchenmusik am Linzer Mariendom trägt Sorge für eine liturgisch und musikalisch qualitätvolle Gestaltung der Gottesdienste am Dom sowie für hochkarätige Domkonzerte. Der Domkapellmeister ist gemeinsam mit dem Dompfarrer und dem Domorganisten für die Musik am Dom verantwortlich.