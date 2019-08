Österreichs größte Musikschule in Linz

Die Stadt Linz ist mit ihrer Musikschule ein Sonderfall in Oberösterreich. Denn die Linzer Musikschule betreibt nicht das Land, sondern die Stadt. Zugleich ist die Einrichtung mit ihrer Zentrale im Prunerstift und 44 Zweigstellen im gesamten Stadtgebiet die größte Musikschule in ganz Österreich.

Im vergangenen Schuljahr 2018/19 besuchten 3900 Schülerinnen und Schüler Kurse in der städtischen Einrichtung. 120 Lehrkräfte unterrichten an der Linzer Musikschule, etwas weniger als in den vorangegangenen Jahren. Dadurch konnten die Personalkosten stabil gehalten werden. Da der Gruppenunterricht ausgeweitet wurde und somit die Schulgeld-Einnahmen leicht stiegen, sind die Kosten je Unterrichtseinheit sogar leicht zurückgegangen.

77 Prozent der Schüler sind Kinder ab dem Vorschulalter, Jugendliche und junge Erwachsene. Mit der Initiative "Musikalischer Südwind" wird Kindern mit Migrationshintergrund ein einfacher Zugang zum Musizieren ermöglicht. Für sozial bedürftige Musikschüler gibt es finanzielle Erleichterungen.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.