Mordverdächtiger in Zug nach Linz festgenommen

LINZ. Einen Pakistani, der in seiner Heimat wegen zweifachen Mordes gesucht wurde, nahmen Beamten der Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof im Zuge einer Schengenkontrolle fest.

Bild: VOLKER WEIHBOLD

Der 32-Jährige, der mit sechs weiteren Pakistanis in einem Personenzug von Wien nach Linz unterwegs war, wurde am Dienstag um neun Uhr morgens auf Höhe St. Pölten kontrolliert. Weil keiner der sieben Männer ein Dokumente vorweisen konnte, das sie zur Einreise oder zum Aufenthalt berechtigt, wurden sie festgenommen und zur Polizeiinspektion Linz-Hauptbahnhof gebracht.

Bei den anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 32-Jährige wegen zweifachen Mordes in Pakistan gesucht wurde und auch per Interpol zur Fahndung ausgeschrieben war. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft St. Pölten wurde der Pakistani in die Justizanstalt Linz gebracht, wo er auf seine Auslieferung wartet.

