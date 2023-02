Mitmachaktion: Linz macht auch heuer wieder sauber

Müll, Tschickstummel, Flachen & Co. - Linz hat ein Problem mit Vermüllung, obwohl fast 190 Mitarbeiter der Stadt für ein sauberes Linz unterwegs sind. Bei ihrem Einsatz für eine gepflegte Stadt werden sie auch von immer mehr Privatinitiativen und Schulen unterstützt. Durch die Mitwirkung an der Aktion „Linz macht sauber“ können auch dieses Jahr wieder alle dazu beitragen, achtlos weggeworfenen Abfall entlang von Straßen, Bächen und öffentlichen Grünflächen einzusammeln und fachgerecht entsorgen zu lassen.

Aktion läuft bis Juni

Bei der Anmeldung zur Aktion unter linzmachtsauber@mag.linz.at gibt es alle Informationen zur Teilnahme und zum Gewinnspiel. Preise gibt in den Teilnahmekategorien Einzelperson, Familie, Bildungseinrichtung (Schule, Kindergarten, etc.) und in der Kategorie „Gruppen“. Bis 15. Juni ermittelt eine Jury die originellsten und/oder fleißigsten Sammlerinnen und Sammler. Bei der Preisverleihung am 29. Juni winken dann als Gewinne Linzer City Gutscheine und Bäderkarten der Linz AG, die diese Aktion ebenfalls tatkräftig unterstützt.

