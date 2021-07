Linzerin bei Kollision auf der A7 verletzt

Am 11. Juli 2021 gegen 20 Uhr fuhr eine 52-jährige Linzerin im Gemeindegebiet von Ansfelden auf der A1 von Wien kommend auf die A7. Bedingt durch die nasse Fahrbahn kam sie ins Schleudern, wodurch es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 47-Jährigen aus Linz kam. Diese kam von der Fahrtrichtung Salzburg und bog auf die A7 ab. Durch die Kollision kamen beide Pkw am Pannenstreifen zum Stehen. Die Rettung brachte die verletzte 52-Jährige in das Kepler Uniklinikum.