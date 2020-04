Linzer Zoo hofft auf Öffnung

Noch gibt es aber kein Öffnungsdatum. "Je früher, desto besser wäre es. Schließlich verteilen sich in den großflächigen Zoos die Leute gut, so wie auch in den bereits wieder geöffneten Parks", sagt Hölzl. Das Foto, das bei einer Veranstaltung des Linzer Zoos vor der Krise entstand, zeigt Reinhard Osterkorn, Leiter der Greifvogel- und Eulenauffangstation in Ebelsberg, mit einem Waldkauz-Baby und zwei Besuchern.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.