Linzer Volksgarten wird künftig geschont

Nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes und der Eiskunsthalle sind diese Woche die tiefen Spuren im Volksgarten so richtig zum Vorschein gekommen. Das hat nach FPÖ, Grüne und Neos auch SPÖ-Bürgermeister Klaus Luger wahrgenommen. „„Das wird es in dieser Form sicher nicht mehr geben, ich werde für eine solche Überbelastung des Parkgeländes keine Grundeigentümer-Zustimmung mehr erteilen“, kündigte Luger an.

Die Linzer Bevölkerung muss aber voraussichtlich nicht auf die weihnachtlichen Attraktionen verzichten. Luger hat bereits Gespräche mit dem Betreiber der Eisskulpturen-Ausstellung und der Kunsteisbahn gesprochen und ihm avisiert, dass auf dem Jahrmarktgelände bei der Zufahrt Wildbergstraße ein alternativer Standort ermöglicht werden soll.

Westseitig der Wildbergstraße können sowohl die bisherigen familienfreundlichen Aktivitäten des Weihnachtsmarktes im Volksgarten stattfinden. Dort ist aber auch ausreichend Platz für ein ansprechendes gastronomisches Angebot und zusätzliche Attraktionen wie etwa flexible Eisstockbahnen.

Damit könnte man den Trend des Eisstockschießens nutzen und gleichzeitig zusätzlichen Platz für den Volkssport des „Bratl-Schießens“ in der Stadt anbieten. Natureisbahnen seien aufgrund der Temperaturschwankungen immer seltener und die Kunsteisbahnen der Linz AG seien heillos überbucht. So wären Kunsteisbahnen auf dem Jahrmarktgelände eine gute Alternative, glaubt Luger.