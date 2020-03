"Linzer Torten Ball" geht in die zweite Runde

Die Premiere im vergangenen Jahr war ein durchschlagender Erfolg. Und so geht der "Linzer Torten Ball" am 25. April in seine zweite Runde – wieder mit den OÖNachrichten als Partner.

Waren sie vor dem ersten Ball im vergangenen Jahr noch skeptisch, sind die Initiatoren Michael Horn und Leo Jindrak heuer entspannt und "siegessicher". Denn die schon jetzt große Nachfrage lässt 1500 Besucher erwarten, die das Kaufmännische Palais in der Linzer Innenstadt erneut in einen bunten Ballsaal verwandeln werden. Der Kartenvorverkauf laufe schon sehr gut.

Tanz, Musik, Gesellschaft

"Hier kommen die Tänzer auf ihre Kosten", sagt Tanzschulbesitzer Michael Horn.

"Hier können die Freunde süßer Köstlichkeiten aus dem Vollen schöpfen", sagt Konditormeister Leo Jindrak.

Es ist also kein Zufall, dass sich die Chefs der beiden Linzer Traditionsbetriebe zusammengetan haben, um das in Linz zu etablieren, was in Wien schon länger bekannt ist. Ein Frühlingsball der etwas lockereren Art, bei dem sehr viel Jugend dabei ist, was das Ballereignis frischer macht, wie es die Organisatoren formulieren.

Dieser frische Schwung wird sich schon bei der Eröffnung zeigen, für die rund 100 Debütantenpaare der Danceschool Horn und Lehrlinge der Konditorei Jindrak verantwortlich zeichnen werden. "Die Lehrlinge gehen schon in den Tanzkurs und haben ihre Freude damit", so Horn.

Neben Tanz, Musik und angenehmer Gesellschaft wird der "Linzer Torten Ball" natürlich auch der kulinarischen Verpflichtung im Namen gerecht werden. Denn wie bereits im Premierenjahr wird den zahlreichen Ballbesuchern nicht nur ein außergewöhnliches Flair dank aufwendiger Dekoration geboten, sondern auch wieder die PAARtisserie. Hinter dieser Wortkreation versteckt sich das "süße Zimmer" der Konditorei Jindrak. Dort erwarten die Ballgäste Marktstände mit süßen Köstlichkeiten und ein Schokobrunnen. "Bei der Premiere im vergangenen Jahr haben wir 2000 Mehlspeisen hier für den guten Zweck verkauft", erinnert sich Jindrak. Apropos guter Zweck: Der Reinerlös des "Linzer Torten Balls" geht auch in diesem Jahr an eine förderungswürdige Initiative: Heuer wird das Geld dem Verein Herzkinder Österreich zugutekommen.

Tortenkönigin und Luftballons

Die Musik wird bei diesem Tanzball eine prägnante Rolle spielen. Das PTArt Orchester sowie Hans Peter Gratz & Friends werden im großen Saal die passende Tanzmusik beisteuern, und in Crashkursen der Danceschool Horn lassen sich ein paar flotte Tanzschritte auf die Schnelle eintrainieren.

Aber weil der "Linzer Torten Ball" eben auch ein süßes Ballereignis ist, wird heuer eine eigene Tortenkönigin gekrönt, die in Linzer Torten aufgewogen wird. Und beim großen Luftballonregen von der Prunkdecke können die Ballbesucher so manchen Gewinn mit nach Hause nehmen.

Linzer Torten Ball am 25. April, 20 Uhr, Palais Kaufmännischer Verein Linz, Karten erhalten Sie direkt über die Homepage linzertortenball.at

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at