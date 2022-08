Linzer Tageszentren entlasten Angehörige

Die drei städtischen Tageszentren (Liebigstraße, Sombartstraße und Dauphinestraße) bieten 100 Plätze, das Tageszentrum Regenbogen der Volkshilfe in der Maderspergerstraße hat 20 Plätze zu bieten, die von alleinstehenden Senioren mehrmals wöchentlich zwischen 8 und 16 Uhr genutzt werden können.

Neben der professionellen, tagesstationären Hilfe und drei warmen Mahlzeiten bringen Spaziergänge, Ausflüge und Veranstaltungen Abwechslung in den Alltag der älteren Menschen, sagt die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (VP). Gleichzeitig entlastet ein Besuch im Tageszentrum die pflegenden Angehörigen.

Darüber hinaus ermöglicht die tageweise Betreuung das längere Verbleiben im eigenen, gewohnten Umfeld und zögert die Notwendigkeit einer Übersiedelung in ein Seniorenzentrum hinaus, so Hörzing weiter. "Diese Leistungen können für betreuende Angehörige auch in der Urlaubszeit oder für Entlastung zwischendurch in Anspruch genommen werden."

Die Kosten für den Besuch richten sich sozial gestaffelt nach dem Einkommen der Besucher. Wer das Angebot näher kennenlernen möchte, für den bietet die Stadt Linz auch einen Schnuppertag an, für den man sich anmelden muss.