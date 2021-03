Linzer Leihräder sind am Start

Mit vorerst 20 Stationen und 200 Fahrrädern, die mit dem OÖN-Logo gebrandet sind, wurde der Linzer Radverleih heute offiziell eröffnet: Die erste halbe Stunde der Nutzung ist (wie berichtet) gratis, jede weitere Viertelstunde kostet einen Euro. Zur Inbetriebnahme ist eine App nötig.

Eigentlich hätte der Startschuss für den Verleih bereits vor einem Jahr fallen sollen, doch dann kam die Corona-Krise und mit ihr löchrig gewordene Lieferketten. „Umso erfreulicher ist es nun, dass den Linzer ab sofort diese klimafreundlichen Fortbewegungsmittel zur Verfügung stehen“, sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP). Bis Mitte April sollen alle 40 Stationen mit 400 Fahrrädern in Betrieb gehen. Die Stationen sind auf den innerstädtischen Raum verteilt, sie liegen rund 300 Meter auseinander - bevorzugt in der Nähe von öffentlichen Verkehrsmitteln und stark frequentierten Plätzen.

Dafür, wie so ein öffentlicher Fahrradverleih bestmöglich umgesetzt werden kann, wurde vielfach der Blick in andere Städte geworfen. „Wir haben uns viele Tipps aus Wien geholt, die waren auf dem Gebiet Vorreiter“, sagt Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Besonders stolz ist er auf eine „Besonderheit des Linzer Modells“: Es ist für die Stadt nämlich kostenlos, finanziert wird es vorrangig über Werbung.

Betrieben wird der Verleih vom Gutenberg-Werbering, der dafür eigens die City Bike Linz GmbH gegründet hat. Die Freude, darüber, dass es jetzt endlich losgeht, ist auch bei Geschäftsführer Alfred Stadler groß. „Wir haben uns gut vorbereitet, wir hoffen die Linzer, aber auch Touristen damit begeistern zu können.“

Zwischen Freude und Kritik

Verhalten begeistert zeigen sich die Linzer Grünen: Es sei zwar erfreulich, dass der Radverleih nun ins Rollen kommt, Verbesserungspotenzial gebe es aber noch genug, heißt es von Klubobmann Helge Langer. Allen voran bei der Preisgestaltung gebe es Luft nach oben, es wäre schade, wenn Interessenten durch die zu hohen Preise abgeschreckt werden würden.

Ähnlich sieht das die ÖVP, die den Radverleih grundsätzlich für eine gute Idee hält, aber ebenfalls die Kosten kritisiert. Etwas enttäuscht über die Preisgestaltung und die Tatsache, dass es nun doch nicht das Wiener Modell (bei dem die gesamte erste Stunde gratis ist) geworden ist, zeigt sich Paul Weber von der Radlobby Linz, generell sei er aber „sehr happy, dass der Radverleih nun mit so einer Dichte an Stationen“ da ist. Unmut äußern die drei zudem darüber, dass für den Radverleih zum Teil bestehende öffentliche Radabstellplätze weichen mussten: Hier wird ein Ersatz, möglichst nahe am alten Standort, gefordert.

Nähere Infos zum Verleih und den Stationen, die bereits in Betrieb sind, gibt es online unter www.citybikelinz.at