Linz hat endlich eine U-Bahn

Die U-Bahn ist im wahrsten Sinne des Wortes in Linz eingeschwebt. Der Waggon kam auf einem Lkw und wurde mit Hilfe eines Kranes an seinen Standort gehoben. Ohne Räder. Aber fahren soll sie sowieso nicht. Direkt an der Industriezeile ist der U-Bahn-Zug, der stehend 100 Menschen Platz bietet, über kurz oder lang der neue touristische Infopunkt für die Graffiti-Galerie. „Wir wollen ihn multifunktional nutzen“, sagt Mural Harbor-Chef Leonhard Gruber.

Der Triebwagen, der bis vor einem Jahr in München noch im Einsatz stand, was auch die angebrachten Covid-Pickerl beweisen, wird nicht nur zum Treffpunkt für Führungen und Workshops in der international viel beachteten Graffiti-Galerie im Hafen, sondern auch zum Kunstobjekt.

Damit erfüllt sich nicht nur ein Traum, den Gruber seit mehr als drei Jahren, es schließt sich gewissermaßen auch ein Kreis. Denn in den 1970er-Jahren waren es Züge, auf denen die ersten bunten Graffiti ausgehend von den Hotspots New York und Philadelphia auch in den letzten Winkel Amerikas rollten und somit die noch neue Kunstform im ganzen Land bekannt machten. Innerhalb der Stadtgrenzen waren es vorwiegend S- und U-Bahnen, die zu fahrenden Galerien wurden – der Rest ist Geschichte.

Ganz nach amerikanischem Vorbild wurden bald auch in Europa die ersten Züge bemalt. Was die wenigsten wissen: München war hier ganz vorne mit dabei. Als die Hip Hop-Kultur in der bayerischen Landeshauptstadt florierte, war es nur noch ein kurzer Weg nach Oberösterreich.

Der Triebwagen der Serie A der Münchner U-Bahn wurde 1983 gebaut, ist 18,5 Meter lang und einer von insgesamt 194 Wägen, die gebaut wurden. 20 wurden bereits ausgemustert, einer hat nun den Weg nach Linz gefunden. Neben Gruber, der die Idee über Jahre hartnäckig verfolgt hat, war die erste Linzer U-Bahn durch die Unterstützung der Stadtwerke München, der Münchner Verkehrsgesellschaft, der LINZ AG und durch eine einmalige Investitionsförderung des Magistrat Linz möglich.

Ab sofort wird der alte Waggon als Leinwand genutzt, als stählerner Kunstvermittler, der den alten Hafen- und Industriecharme symbolisieren soll. Der Ansturm der Graffitisprayer ist groß, wie Gruber im OÖN-Gespräch sagt. Er will versuchen, namhafte Zugsprayer nach Linz zu locken. In einem ist sich der Mural Harbor Chef sicher: „Die Linzer U-Bahn wird ihre eigene Geschichte schreiben.“ Das sei gut so. Denn eine Subkultur könne und solle nicht kuratiert werden.