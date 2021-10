Laternenumzüge dürfen in Linz stattfinden

Doch heuer sollten die Umzüge coronabedingt nicht erlaubt werden, lautete zumindest eine erste Information, die in den vergangenen Tagen an viele Eltern in Linz ergangen ist. Stattdessen sollte in den Kinderbetreuungseinrichtungen die Feier einfach am Vormittag stattfinden. Und damit ohne Eltern, aber auch ohne Mond und Sterne.

Auch SP-Bürgermeister Klaus Luger erfuhr davon und wandte sich an den Krisenstab, der nun aber grünes Licht für die beliebten Laternenumzüge gab. Was Stadtchef Luger freut, der meint: "Angesichts der derzeitigen Situation in der Stadt sehen weder Krisenstab noch ich ein großes Problem darin, wenn Eltern und Kinder im Freien das Martinsfest feiern. Schließlich dürfen Christkindlmärkte auch wieder öffnen, was ich übrigens auch richtig finde."