Hochhaus am Bulgariplatz wird ein Wohnturm

Fast elf Jahre nach den ersten Plänen für das Hochhaus auf der Südseite des Bulgariplatzes wird es nun doch ernst damit. Mit dem heute Nachmittag erfolgten Spatenstich beginnt die Umsetzung des "Bulgari Tower", der jetzt den Namen "Wohnturm High Five" trägt. Verwirklicht wird das Projekt mit Baukosten von 50 Millionen Euro von STC Development und Roombuus im Auftrag der ZBI Gruppe.

Stadtrat Dietmar Prammer (SP) sah sich heute am Ende eines langen Weges, der das Projekt auch verändert hat. Der ursprünglich stark als Hotel angedachte, 88 Meter hohe Turm ist mittlerweile niedriger (66 Meter) und wurde in den vergangenen Jahren mehr in Richtung einer Wohnnutzung entwickelt. "Danke, dass es etwas geworden ist", sagte Prammer in Richtung der Projektbetreiber. Der Bulgariplatz werde durch dieses lange diskutierte Projekt aufgewertet.

328 Mietwohnungen

Mit dem "Wohnturm High Five" werde ein moderner, urbaner und nachhaltiger Lebensstil neu definiert, sagte STC-Geschäftsführer Matthias Waibel. Im 21-stöckigen Wohnhaus mit einer Wohnnutzfläche von rund 15.000 Quadratmetern werden 328 Mietwohnungen entstehen. Großzügige Grünflächen auf vier begrünten Dachterrassen sollen den Wohlfühlfaktor erhöhen. Im Erdgeschoß ist eine "belebte Zone" angedacht, die Sparkasse wird hier eine Filiale eröffnen.

Joachim Pawelka (Roombuus) sieht für die kleinen, sozial leistbaren Wohnungen einen guten Markt in zentraler Lage. Für das Architektenteam um Martin Kneidinger und Jörg Stögmüller stellt der Bau eine logistische Herausforderung dar. Das Haus läuft auf einen Spitz zu und soll städtebaulich einen Akzent setzen. Der "Wohnturm High Five" wird auch rund 600 Abstellplätze für Fahrräder bieten.

Die Bauarbeiten auf dem 3600 Quadratmeter großen Grundstück sollen bis September 2025 abgeschlossen sein.

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

