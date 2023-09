HLW Linz-Auhof hat eine neue Direktorin

Die 53-jährige Petra Reisinger übernimmt die Position der Schulleitung von Elfriede Süß-Peter, die als interimistische Direktorin die Schule durch ein intensives Jahr geleitet hat. Reisinger kümmert sich seit 2019 um das Qualitätsmanagement der Schule. Besonders liegt ihr dabei die gute Zusammenarbeit mit den Schülern, Eltern und Lehrern am Herzen. Mit ihrer 30-jährigen Berufserfahrung als Lehrkraft für Naturwissenschaften will Reisinger in Zukunft neue Schwerpunkte etablieren.

Schule als gelebte Gemeinschaft

„Unsere Schule zeichnet sich durch die gelebte Gemeinschaft aus. Das gemeinsame zukunftsorientierte Lernen steht für mich im Mittelpunkt“, sagt Reisinger. Ziel sei es, dass die Schüler jene Kompetenzen erwerben, die ihnen einen erfolgreichen Lebens- und Berufsweg ermöglichen. Weitere Vorzüge der Schule sei der Gastronomie-Fokus mit topmoderner Betriebsküche, eigenem Schulrestaurant, Kooperationen mit Wirtschaft und Hochschulen sowie die gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

