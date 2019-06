Haubenkoch zurück in Oberösterreich

Sterne und Hauben sind sein Metier. Nun ist der vieltätowierte Gourmetkoch Armin Gupf, der etwa im Schlosshotel am Wörthersee als Küchenchef und in der legendären "Vila Joya" in Portugal wirkte, wieder zurück in seiner Heimat.

Vorerst produziert er Schmankerl für Spezialitätengeschäfte. Obendrein kocht er bei Gastveranstaltungen auf, etwa am 6. und 7. Juli beim Sommerfest des Altstadtlokals Muto im "Beerenberg" am Gründberg in Linz. Mit ihm stehen Clemens Grabmer (Waldschänke Grieskirchen) und der deutsche Sternekoch Stefan Neugebauer (Deidesheimer Hof) an den Kochtöpfen. Gupf will bald mit einem eigenen Lokal in Linz sesshaft werden.

