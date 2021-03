Haubenkoch kocht beim Haubenkoch in Linz

Mit Restaurantbesuchen wird es wohl noch etwas dauern. Und doch gibt es einen Restaurantbesuch, an dem man in Linz teilhaben kann. Denn Sushimeister Rico Rassbach und Hauben-Koch Patrick Pass – normalerweise im 3-Hauben-Restaurant „Fritz & Friedrich“ in Obertauern im Einsatz – touren durch das Land. Um gemeinsam mit lokalen Restaurants innovative Pop-up Take-Aways zu veranstalten. Nach Salzburg und Villach ist nun Linz an der Reihe.

Von 25. bis 28. März sowie von 1. bis 3. April kocht das „Fritz & Friedrich“-Team zusammen mit Hauben-Kollegen Christian Göttfried in dessen Lokal in der Linzer Altstadt. An den beiden Wochenenden werden zu den regionalen Schmankerln aus der „Göttfried“-Küche die erfinderischen, auf Sushi basierenden Gerichten des „Fritz & Friedrich“ auf der Speisekarte angeboten. Zum Mitnehmen natürlich. Und auf Vorbestellung (an den genannten Tagen jeweils von 12 bis 19 Uhr unter Tel. 0664/410 44 58). Abholbereit im „Göttfried“ in der Hofgasse.

Zudem können Feinschmecker auch Speisen auf Hauben-Niveau im Glas, die fertig zubereiteten Gerichte der Marke „Josef und Yuki“ des „Fritz & Friedrich“-Teams im „Göttfried“ erhalten.

„Auf unseren Reisen durch Asien haben wir Ideen anhand unserer Lieblingsspeisen gesammelt. Zurück zu Hause haben wir mit all den Einflüssen neue Gerichte zusammengestellt,“ erklärt Fritz Rigele, Hotelier und Inhaber des „Fritz & Friedrich“, die Entstehungsgeschichte. Da den Verantwortlichen hochwertige Zutaten aus der Umgebung am Herzen liegen, wurde bewusst auf eine Verbindung zwischen Ost und West gesetzt. Die ausnahmslos frisch zubereiteten Spezialitäten auf Hauben-Niveau werden in Obertauern hergestellt. Da gibt es das Mabodon Sugo vom Lungauer Rind.