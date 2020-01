Handyparker bringen Linz 865.000 Euro 

Ohne Kleingeldsuche einen Parkschein lösen: Möglich macht das das Handyparken via Smartphone. Der Anteil der Nutzer ist in Linz im Vorjahr von 12 auf 14 Prozent gestiegen. 865.000 Euro wurden dadurch in die Linzer Stadtkasse gespült. Und damit um 110.000 Euro mehr als noch 2018.

Wer seinen Parkschein für einen der 7.912 gebührenpflichtigen Linzer Kurzparkzonen-Stellplätze nicht am Automaten, sondern am Handy lösen will, muss sich bei einer der fünf Betreiberfirmen (Easypark, park&more, ParkNow, A1 oder Paybyphone) registrieren.

In Linz gibt es keine Verpflichtung mehr eine Hinweistafel am Auto anzubringen. Da das in anderen Städten aber durchaus üblich ist, gibt es auch hier Vignetten für das Handyparken. Erhältlich sind diese im Bürgerservice oder bei den Aufsichtspersonen vor Ort.

„Wer die Parkgebühr mit dem Handy bezahlt, profitiert nach der ersten halben Stunde von einer minutengenauen Abrechnung“, sagt der zuständige Stadtrat Michael Raml (FP). Die Parkdauer könne zudem unkompliziert, ohne weiteren Weg zum Auto, verlängert werden.