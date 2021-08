Großer Bedarf an Kinderbetreuung auch im Sommer

So waren im Juli die Linzer Krabbelstuben zu 70 Prozent, die Kindergärten zu 57 Prozent und die Horte zu 40 Prozent ausgelastet. In der ersten Augustwoche wurden in den Krabbelstuben mehr als die Hälfte und in den Kindergärten mehr als ein Drittel der Betreuungsplätze in Anspruch genommen. "Daran sieht man, wie groß der Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen auch in den Sommermonaten ist", weiß Bürgermeister Klaus Luger (SP) und ergänzt: "Eltern sollen ihre Urlaubszeit nicht von den Öffnungszeiten der Betreuungseinrichtungen abhängig machen müssen. Deshalb bietet Linz auch in den Ferien flächendeckend Kinderbetreuung an. Das ist in ganz Österreich einzigartig." Insgesamt betreibt die Stadt Linz 58 Kindergärten, 40 Krabbelstuben und 34 Horte – von Letzteren sind nur drei als "Sommerhorte" auch im August geöffnet.