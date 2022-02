Die Polizei fing die 26-Jährige gegen 15 Uhr bei einer Kontrolle am Hauptbahnhof ab. Sie hätte von einem Freigang in die Justizanstalt Innsbruck zurückkehren sollen, war aber geflüchtet. Die junge Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Linz gebracht, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit.