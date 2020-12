Für den "Alten Bauhof" in Ottensheim wurden schon 19.000 Euro gespendet

Es wäre ein Weihnachtsgeschenk, über das sich Mathias Kaineder, Vorstand der OTTO Kulturgenossenschaft, ganz besonders freuen würde. Noch bis 24. Dezember läuft die Crowdfunding-Aktion für den "Alten Bauhof" in Ottensheim: Mehr als 19.000 Euro wurden bereits gesammelt, 25.000 Euro sind das Ziel.

Kaineder ist zuversichtlich, dass die Summe erreicht wird, wie er sagt. "Wir bekommen so viel positives Feedback auf die Aktion." Die ist wegen ihres Erfolgs sogar in die Verlängerung gegangen: Ursprünglich war von 11.000 Euro die Rede, diese waren innerhalb von 48 Stunden beisammen. Nicht zuletzt wegen prominenter Unterstützung aus Künstlerkreisen.

Mit dem Geld sollen die Umbauarbeiten im "Alten Bauhof" abgeschlossen werden, seit September entsteht dort ein neuer Kunst- und Kultursaal samt Gastrobereich. Das Projekt wegen der Coronakrise auf Eis zu legen, war keine Option. "Wir wollten die dadurch bedingte Sendepause für Kulturschaffende bestmöglich nutzen."

Dass es den Saal braucht, steht für Kaineder außer Frage: "Ottensheim hat eine unheimliche Dichte an Kulturschaffenden, und die brauchen eine Bühne."

Mehr als 220 Mitglieder zählt die Kulturgenossenschaft mittlerweile, im "Alten Bauhof" wurde vieles in Eigenregie in Schuss gebracht. Bis zu 240 Gäste werden in dem Saal, der bis Frühjahr 2021 fertig sein soll, Platz finden. Kaineder, selbst auch Musiker, ist zuversichtlich, dass kommendes Jahr wieder Veranstaltungen mit Präventionskonzepten möglich sein werden. Mit den 25.000 Euro wollen sich die Künstler u. a. einen besonderen Wunsch erfüllen: eine neue Licht- und Tonanlage.

Artikel von Julia Popovsky