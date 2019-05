Spaziergängerin in Linz sexuell belästigt

LINZ. Am Samstag-Vormittag wurde eine 31-jährige Frau in Linz laut Angaben der Polizei sexuell belästigt. Ein unbekannter Mann soll sich nur wenige Meter neben der Frau in der Öffentlichkeit befriedigt haben.

Eine 31-jährige Frau aus Linz war am Samstag- Vormittag mit ihrem Hund auf dem Treppelweg der Donau im Bereich Pleschinger See in Linz unterwegs, als ein bisher unbekannter Mann sie sexuell belästigte. Der Täter soll sich nur wenige Meter neben der Frau befriedigt haben. Die 31-jährige ging sofort zu Bekannten und suchte dort Zuflucht. Der Täter machte sich in der Zwischenzeit aus dem Staub. Die Polizeiinspektion Linz-Dornach bittet um Hinweise auf den Täter. Der Mann soll etwa 180 bis 190 cm groß sein, einen hellen Hauttypen und Dreitagesbart haben. Er hat zum Tatzeitpunkt eine Sonnenbrille, eine dunkle Jacke mit Aufnäher und eine Baseballkappe mit Aufschrift getragen. Laut der Zeugin hat er einen hektischen Gang.

Die Polizei bittet um Hinweise an die Polizeiinspektion Linz-Dornach, Telefonnummer +43591334581.

