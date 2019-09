Folkshilfe spielen für die Lions im Rosengarten Linz

Ende November wird mit "Sing" ihr schon von vielen erwartetes neues Album erscheinen und ehe Folkshilfe ab Ende September auf ihre "Tour der Regionen" geht, kann man das Trio noch einmal live in der engeren Heimat in Linz erleben.

Auf den Pöstlingberg gelockt hat die erfolgreiche Pop-Band nämlich der Lionsclub Linz 2000. Los geht es um 20 Uhr. Karten zum Preis von 25 Euro gibt es noch bei Topsport Öhner in der Gruberstraße sowie an der Abendkasse. Mit dem Erlös des Konzertes unterstützt der Linzer Serviceclub die Arbeit des SOS-Kinderdorfes in Altmünster.

