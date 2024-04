Eltern protestieren gegen Kühlanlage im Klostergarten

Die Eltern der Michael Reitter Schule in der Linzer Kapuzinerstraße haben sich mit dem offenen Brief an die politischen Entscheidungsträger gerichtet. Anlass ist die Errichtung einer Kühlanlage auf dem Nachbargrundstück, dem ehemaligen Klostergarten, direkt am Landesschulzentrum für Hör- und Sehbildung. Die Eltern befürchten Auswirkungen auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Kinder. Für Kinder, die ohnehin schon mit Hörproblemen kämpfen, sei die permanente Geräuschkulisse, die von der Kühlanlage ausgeht, eine zusätzliche Belastung.

Der Elternverein fordert:

eine gründliche Überprüfung der Kühlanlage und ihrer Auswirkungen unter Einbeziehung des Elternvereins

Lösungen, die sicherstellen, dass der Lärmpegel und mögliche gesundheitliche Risiken minimiert werden

eine transparente Kommunikation über die getroffenen Maßnahmen und die Prüfungsergebnisse

Initiative aus kooperative Verfahren ausgestiegen

Gegen die Errichtung der Kühlanlage an diesem Standort hat in der vergangenen Woche auch schon die "Initiative Klostergarten" protestiert. Es sei eine massive Beeinträchtigung der Kinder zu erwarten. Auch sei die Anlage nicht im kooperativen Verfahren vereinbart worden, weshalb sich die Initiative aus diesem zurückgezogen hat.

Rückkühler nicht hörbar

Der Bauträger widerspricht der Kritik. Laut einem Sachverständigen-Gutachten sei der Umgebungslärm während des Schulbetriebs höher und der Rückkühler "dem Grund nach nicht hörbar. Man werde nach dem Aufstellen der Anlage noch einmal Tests durchführen, um eine Beeinträchtigung der Kinder ausschließen zu können.

Aus dem Kloster wird ein Bürogebäude

Wie berichtet, wird das 400 Jahre alte, denkmalgeschützte Kloster samt Kirche in ein modernes Bürogebäude mit 300 Arbeitsplätzen verwandelt. An der Nordseite liefert ein sechsstöckiger Neubau die nötige Bürofläche. Im 4. Quartal 2024 soll alles fertig sein. Das Projekt hat eine lange Vorgeschichte. Ursprüngliche Pläne für ein Hochhaus im Garten des 1991 aufgelassenen Klosters mussten nach Anrainerprotesten fallen gelassen werden. Auch der aktuelle Entwurf brauchte drei Anläufe im Gestaltungsbeirat, bevor dieser grünes Licht gab. Mit Hilfe eines kooperativen Planungsverfahrens wurden darüber hinaus Ideen für das ganze Viertel gesammelt, wie eine Quartiersgarage die zugeparkten Straßen entlasten soll.

