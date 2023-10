Besonderer Schülerbesuch auf Großbaustelle im Kapuzinerkloster in Linz

Dieser Schulausflug war ein besonderer. Am Montag konnten 100 Schülerinnen und Schüler der benachbarten Michael-Reitter-Schule die Großbaustelle im ehemaligen Kapuzinerkloster besuchen. Ausgerüstet mit Helmen und einer großen Portion Neugier, ging es erst in die Kirche, dann durch das alte Kloster bis hinauf in den obersten Stock des Neubaus. Besonderes Highlight war der Blick auf das vertraute Schulgebäude, das von oben ungewohnt klein wirkte.